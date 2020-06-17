 

Низкорослая Ани Лорак впечатлила народ голыми длинными ногами

17.06.2020, 1:05, Разное

Судя по снимкам, Ани Лорак очень любит черный цвет. Очевидно, в ее гардеробе очень много темных вещей. Например, недавно на торжество по случаю для рождения дочери Каролина надела черное платье и облачила в одежду этого же цвета дочь.

На днях певица снова предпочла стиль “тотал-блэк”. Знаменитость надела короткое платье, благодаря которому можно заметить ее стройные ноги, и косуху. Образ Каролина дополнила босоножками на высокой платформе. Из-за них певица кажется высокой, хотя ее рост равен 162 сантиметрам.

В таком образе артистка решила позировать для фото, выйдя на балкой своего дома. Снимок Ани Лорак опубликовала в инстаграм-аккаунте.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида артистки. Они адресовали знаменитости огромное количество комплиментов. “Эти бесконечные ноги!”, “Какая красивая!”, “Дива!”, “Лучшая!”, – написали поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 15 Июн 2020 в 5:46 PDT

Напомним, недавно Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании. Через эту фирму проходят деньги, которые артистке удается заработать на своих концертах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Скандалы: «Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в епархию»

10.06 / В отношении бывшего короля Испании Хуана Карлоса I началось официальное расследование

08.05 / Учёные : Малина помогает бороться с раковыми клетками при лейкозе и лейкемии

01.06 / Мнение: Убийство по-американски в Екатеринбурге…

12.04 / В Microsoft назвали Xbox лучшей в противостоянии консолей нового поколения

20.05 / Мнение: Обращение Пасечника к Зеленскому

25.04 / «Я женился на всех, кого любил»: Юрий Яковлев хотел создать семью с тремя женщинами

28.04 / Чем больше мы спим, тем меньше едим вредных жиров и сахара

17.05 / “Расходимся с Машей”: Ефремов откровенно о личной жизни

19.04 / Смартфон Realme X50 Youth Edition может получить 6 датчиков камер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска