Низкорослая Ани Лорак впечатлила народ голыми длинными ногами

17.06.2020, 1:05, Разное

Судя по снимкам, Ани Лорак очень любит черный цвет. Очевидно, в ее гардеробе очень много темных вещей. Например, недавно на торжество по случаю для рождения дочери Каролина надела черное платье и облачила в одежду этого же цвета дочь.

На днях певица снова предпочла стиль “тотал-блэк”. Знаменитость надела короткое платье, благодаря которому можно заметить ее стройные ноги, и косуху. Образ Каролина дополнила босоножками на высокой платформе. Из-за них певица кажется высокой, хотя ее рост равен 162 сантиметрам.

В таком образе артистка решила позировать для фото, выйдя на балкой своего дома. Снимок Ани Лорак опубликовала в инстаграм-аккаунте.

Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида артистки. Они адресовали знаменитости огромное количество комплиментов. “Эти бесконечные ноги!”, “Какая красивая!”, “Дива!”, “Лучшая!”, – написали поклонники.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 15 Июн 2020 в 5:46 PDT

Напомним, недавно Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании. Через эту фирму проходят деньги, которые артистке удается заработать на своих концертах.