 

Gazeta Prawna – Польша и Прибалтика будут продвигать собственную версию истории

17.06.2020, 1:00, Новости дня

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши упрекнули Россию в переписывании истории, в частности в трактовке того, к чему привело подписание пакта Молотова-Риббентропа, пишет Gazeta Prawna. Дипломаты собрались в Вильнюсе, чтобы почтить память жертв «советской оккупации». Они подчеркнули, что намерены бороться с российской дезинформацией и отстаивать свою историческую правду.


Reuters

Открытие границ, сотрудничество после пандемии коронавируса, политика РФ и почтение жертв советской оккупации, а также подготовка к встрече министров иностранных дел ЕС стали темой переговоров глав МИД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе. После встречи министры возложили цветы к памятнику жертвам советской оккупации в связи с памятной датой 14 июня —  Днём скорби и надежды. Эта дата напоминает о первых ссылках, организованных НКВД в 1941 году после присоединения Литвы к СССР, пишет Gazeta Prawna.

«Мы должны помнить и чтить годовщину депортации в Сибирь, это было очень болезненным событием для наших народов», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, 

Глава МИД Польши отметил, что балтийские страны хотят обсудить перспективы дальнейшего развития программы «Восточного партнёрства», а также выработки общего подхода к российской политике, которая, по его мнению, представляет угрозу не только для региона, но и для всей Европы. Он подверг критике Россию за попытки переписывания истории и оспаривания пакта Молотова-Риббентропа. «В этом вопросе мы должны быть единодушны, постоянно противостоять трактовкам истории с российской стороны», — призвал Чапутович.

Глава литовского МИД Линас Линкевичус, похоже, как и его польский коллега, считает, что необходимо бороться с российской дезинформацией. Он призвал сохранить хорошие трансатлантические связи с целью обеспечения безопасности для всего региона. 

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также упрекнул Россию в переписывании истории. Он пообещал, что Латвия будет на международной арене всегда пытаться напомнить, что советская агрессия против Польши была результатом заключения пакта Молотова-Риббентропа. По его мнению, за попытками переписывания истории стоит нынешняя политическая ситуация в Москве. «Прибалтийские страны и Польша будут способствовать продвижению собственного видения истории в этом вопросе», — уверил он. 

В свою очередь, глава эстонского МИД Урмас Рейнсал сообщил, что балтийские страны будут требовать правдивую информацию касательно жертв советских репрессий, резюмирует Gazeta Prawna.



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