Die Welt – НАТО нужен сплочённый ответ на китайский вызов — пока ещё не поздно

17.06.2020, 1:00, Новости дня

Европе необходимо получить полное право голоса в формировании политики НАТО по отношению к Китаю, пишет Die Welt. Альянс должен как можно скорее заняться этой проблемой — поскольку здесь, как и в случае с Россией, лишь сплочённость его членов может начать диалог с другой стороной, говорится в статье. Если же НАТО промолчит и не ответит на вызов Пекина в области мировой политики, то скоро станет очевидным, что альянс изжил себя, предупреждает автор.



Reuters

Китай становится для НАТО серьёзным вызовом в военной сфере, поскольку стремится занять место мировой сверхдержавы и не боится военного конфликта с «ядерными» государствами, пишет Die Welt. И если НАТО промолчит в ответ на такую политику Пекина, то поставит под угрозу интересы Запада и фактически продемонстрирует, что этот военный альянс изжил себя, предупреждает автор.

Как уже заявлял ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Китай подходит всё ближе — и альянсу пора на это отреагировать. Фактически политика Пекина становится военным вызовом, который «ставит под сомнение роль НАТО и Запада как ведущего глобального союза», подчёркивается в статье.

«Пекин наращивает вооружения такими темпами, что не остается никаких сомнений в том, к чему он стремится», — пишет Die Welt. Китай развивает свой флот, как это делал Советский Союз в 1980-е годы, отклоняет соглашения о разоружении и вместо этого даёт понять, что планирует увеличить число боеголовок, сообщается в статье: «Самое позднее, к столетию со дня основания Народной республики, то есть через 29 лет, Китай должен стать мировой державой — возможно, даже сильнее, чем все остальные страны вместе взятые».

Это повлечёт за собой серьёзные последствия и для НАТО, прогнозирует автор: «В скором времени Китай за счёт собственных военных баз, а также экономических инвестиций по всему миру будет вовлечён в каждый конфликт на планете». Вместе с тем из-за Гонконга и Тайваня внешнеполитическое положение Китая напоминает ситуацию, в которой оказалась Россия, говорится в статье: «С точки зрения Пекина, у него есть нерешённые территориальные проблемы, которые при необходимости придется решать при помощи силы».

Но в отличие от России, каждый конфликт вокруг этих оспариваемых Китаем территорий затрагивает и ключевые экономические сферы мировой торговли — центральные торговые пути в Южно-Китайском море и важные площадки в сфере производства и услуг в Гонконге или на Тайване, пишет Die Welt. «И в отличие от России, которая атакует только более слабых, Китай в случае пограничного конфликта с Индией показывает, что готов пойти на открытый военный конфликт даже с ядерной державой», — подчёркивает автор.

По его мнению, потенциально опасные экономические и политические последствия подобной позиции очевидны — и также очевидно, что Запад не может не интересовать такое развитие событий, а НАТО не может оставаться в стороне. Из-за изменившейся роли США, а также из-за переоценки значения торговых путей и мировых производственных центров альянс фактически перестал быть «региональным союзом против России», как долгое время считали многие, отмечается в статье: «Сейчас это военно-политические представительство интересов Запада мирового значения».

Ангела Меркель ещё несколько лет назад заявила, что Китай, вероятно, однажды станет для европейцев «военным вызовом», напоминает автор. И это свидетельствует, что в сферу интересов НАТО входит и дипломатическая оценка ситуации, поясняется в статье: «Дипломатия всегда была равнозначным элементом альянса, и в особенности ФРГ с давних пор настаивала на том, чтобы этот элемент оставался актуальным. Когда НАТО сейчас направляет свой взор в сторону Китая, это делается это не для того, чтобы бряцать оружием на Дальнем Востоке — как и постоянно дразнить Москву в военном плане не является задачей НАТО».

Как полагает автор, проблема также заключается в том, что прездент США Дональд Трамп вовсе не жаждет войны, а напротив, стремится к выводу американских войск — однако своими высказываниями «он порой создает впечатление, будто американские союзники должны поднимать флаги лишь по капризу нынешнего президента США». Такое впечатление может оказаться опасным, предупреждает Die Welt, поскольку китайской «политике власти» необходим серьёзный и обдуманный противовес.

Постоянное «хвастовство Пекина» и демонстрация силы перед южными соседями, наращивание вооружений и «продвижение одностороннего взгляда на международное право с помощью военных укреплений в Южно-Китайском море» не должно оставаться без ответных шагов Запада, подчёркивается в статье. Иначе Запад рискует потерять доверие, если вовремя не отреагирует, предупреждает автор.

Поэтому Европе (и Германии, в частности), по его мнению, необходимо активнее добиваться права голоса в формировании политики НАТО по отношению к Китаю: «Германия не участвует в военно-политических делах, не имея права голоса, — ни прежде, ни в будущем. Эта позиция аналогична позиции американцев по отношению к британской короне до революции 1776 года: нет налогам без мандата. То же касается и НАТО».

Альянс должен осознать опасность и как можно скорее заняться Китаем, говорится в статье: «Как и с Россией, в случае Китая сплочённость стран НАТО служит предпосылкой начала диалога с другой стороной». И не стоит питать иллюзий в отношении намерений Китая — а также надеяться, что ничего серьёзного не случится, если Запад промолчит в ответ на китайский вызов в области мировой политики, предупреждает автор. «Тогда у НАТО уже не будет права голоса. И однажды действительно окажется, что альянс изжил себя», — заключает Die Welt.