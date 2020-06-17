 

Дело Гандзюк. Ходатайство об аресте Мангера суд продолжит рассматривать 17 июня

17.06.2020, 0:59, Новости дня

Печерский райсуд Киева объявил перерыв до 17 июня в рассмотрении ходатайства прокуратуры о помещении под стражу председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигурирующего в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 

Об этом 16 июня в видеообращении в Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

“В ходатайстве обнаружились критические замечания, критические проблемы, из-за которых судья отложила заседание и дала прокурорам возможность до 10 утра следующего дня исправить все проблемы, которые она выявила”, – сказал он.

Ильченко также заявил, что после объявления перерыва Мангера похитили четыре человека с опознавательными знаками Службы безопасности Украины.

Posted by Dmytro Ilchenko on Teisipäev, 16. juuni 2020

12 июня Печерский райсуд принял решение о принудительной доставке Мангера, но адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник был помещен в больницу в Херсоне. Ильченко рассказал, что Мангер не сможет участвовать в заседаниях ориентировочно неделю.

Вечером 15 июня Печерский районный суд Киева дал разрешение на немедленное задержание подозреваемого, а утром 16 июня его задержали. 

Однако его защита сразу по прибытии заявила отвод судьи Печерского суда и настояла на том, что Мангер имеет право не находиться в зале во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Администрация Трампа выбрала пять компаний, которым помогут разрабатывать вакцину от COVID-19 – The New York Times

11.05 / В Чехии заявили, что «молодой дипломат» из РФ якобы привез в Прагу яд

06.06 / Резкий скачок холестерина обнаружен у жителей азиатских стран

21.05 / Выяснилось, что коронавирус может ускорять развитие болезней мозга

09.05 / Мексиканская авиакомпания полностью перешла на SSJ-100

09.05 / Слуцкий предложил провести ликбез для Белого дома

22.05 / В новорождённой Вселенной найдена необычайно зрелая галактика

25.04 / В Москве закроют несколько вестибюлей станций метро

15.06 / Появилось объяснение массовому увольнению сотрудников «Ведомостей»

14.04 / Жизнь и здоровье в самоизоляции: “космические” советы от экипажа МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска