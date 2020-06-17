“Страдает манией величия”. Кадыров прокомментировал слухи о своей причастности к покушению на грузинского журналиста

17.06.2020, 0:59, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг 16 июня в Telegram слухи о своей причастности к якобы попытке покушения на убийство журналиста Георгия Габунии, обматерившего президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала “Рустави 2” летом 2019 года.

“Говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционируюший себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций”, – написал Кадыров.

Он подчеркнул при этом, что в России не забыли, как Габуния оскорбил российское государство и российский народ.

“Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом”, – объяснил глава Чечни.

О задержании гражданина России, который планировал убийство Габунии, сообщил “Главный канал”, где сейчас работает журналист.

7 июля 2019 года в прямом эфире Габуния на русском языке обратился к Путину, назвав того “сукой подзаборной”, “говном собачьим”, “вонючим оккупантом” и т.д. “Пошел ты в жопу, Володя. Иди на х…й вместе со своими рабами. Еб…л я твою мамочку”, – заявил ведущий.

Руководство “Рустави 2” принесло извинения. В ночь на 8 июля под телеканалом собрались протестующие, которые требовали уволить Габунию. Из-за угрозы безопасности телеканал на несколько часов прекращал вещание.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что мат в адрес главы Кремля, прозвучавший в эфире грузинского телеканала “Рустави 2”, является “большим позором для грузин”.

После увольнения с “Рустави 2” Габуния перешел на “Главный канал”.