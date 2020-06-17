Угрожал себя порезать и убежал в тоннель. В киевском метро полчаса искали мужчину
17.06.2020, 0:59, Новости дня
В полицию Киевского метрополитена около 18.00 поступила информация о том, что на платформе станции метро “Берестейская” мужчина с ножом угрожает нанести себе увечья, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Киева 16 июня.
Неизвестный с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Правоохранители нашли мужчину через полчаса с ранением живота в тоннеле станции метро “Шулявская”, на место вызвали врачей, отметили в полиции.
Пока велись поиски мужчины, движение поездов в киевском метро было приостановлено.
Правоохранители устанавливают личность потерпевшего.
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