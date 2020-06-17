Темный, еще темнее

17.06.2020, 0:45, Разное

В кого стреляет американская полиция.

Широко известны цифры: 51% безоружных людей, убитых полицией США, составляют афроамериканцы — при том, что их доля в населении всех Штатов составляет всего 13%. Защищающие статус-кво обычно заявляют, что эта цифра связана с тем, что чернокожие чаще связаны с преступностью, чем представители других рас. Однако, как показывают другие исследования, это не так. Например, полиция города Нью-Йорка широко известна своими внезапными задержаниями и обысками пешеходов: так, за 2011 год было остановлено для обыска 700 тысяч человек. К 140 тысячам из них полиция применила силу. При этом 55% из них составили афроамериканцы, около 30% — латиноамериканцы и менее 10% — белые (в населении города они составляют 25,5%, 17,9% и 44% соответственно). Однако запрещенные к проносу предметы были обнаружены только у 2,6% остановленных, причем расовый состав правонарушителей пропорционален доле соответствующей группы в демографической статистике. На фоне этих цифр странно говорить о том, что чернокожий кажется полиции в 8 раз подозрительнее, чем белый.

Часто причиной такого поведения становится расовый состав самих полицейских. Так, в Фергюсоне (Миссури), ставшем местом предпоследнего громкого убийства полицейскими чернокожего (Майка Брауна в 2015 году), афроамериканцы составляют 65% населения города, однако 94% полицейских — белые. Трудно поверить, что такая диспропорция вызвана тем, что все 65% чернокожего населения связаны с преступностью.

Если рассматривать статистику т.н. неоправданных полицейских убийств (т.е. таких, при которых убитый был убит полицейским по ошибке или с превышением полномочий), то за 2015 год их было 347. При этом 175 погибших, или более половины — чернокожие (при том, что их, как мы помним, 13%). В источниках, скептически относящихся к существованию расовой сегрегации, часто используются цифры убийств в целом — и «оправданных», и «неоправданных». Интересно, что в этом случае доля убийств чернокожих американцев меньше, 32% — и значительно больше из них, по сравнению с белыми, не были вооружены. Это может говорить как раз о значительно меньшей криминализованности чернокожего населения, чем принято считать.

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Более того, обнаруживаются и более сложные расистские закономерности. Так, исследования показывают, что в безоружных черных с более темным цветом кожи стреляют даже чаще, чем в вооруженных белых или «светлых» черных. Опрошенные полицейские сказали, что воспринимают «темных» чернокожих как угрозу, потому что они «сильнее», опасны даже для вооруженного полицейского и называли их «демонами». Многие белые также считают, что чернокожие малочувствительны к боли.

Частично эту проблему помогает решить обучение: полицейские, прошедшие обучение, направленное на искоренение расистских стереотипов, стреляют в черных реже. Однако этот эффект действует только в комфортных условиях работы. Уставшие полицейские, например, возвращаются к стереотипному поведению,

что подтверждает наличие именно подсознательных стереотипов, влияющих на их поведение.

Согласно другому исследованию, стереотипам подвержены не только белые, но и черные. В ходе эксперимента проверялась готовность быстро отреагировать на кратковременно появляющуюся мишень. В руке мишень держала либо пистолет, либо кошелек, либо телефон. Мишени были трех типов: белокожие и сделанные в фотошопе два варианта одних и тех же людей — более темнокожий и менее темнокожий. Согласно результатам, и черные, и белые респонденты чаще ошибочно стреляли (в безоружную мишень) в «светлых» черных, чем в белых, и в «темных» черных чаще, чем в «светлых». Похожая, но обратная тенденция наблюдалась при ошибочной идентификации вооруженной фигуры как неопасной. Разница между белыми и черными заключалась лишь в чуть меньшей (на 1–2%) подверженности черных стереотипам.

В целом, количество преступлений в США сокращается. В то же время число убийств, совершенных полицейскими при исполнении, выросло с 310 до 460 в год. Некоторые меры, такие как камеры на груди полицейских, способны эффективно снижать количество убийств, совершаемых полицейскими.

Полицейское управление Миннеаполиса в ходе протестов было сожжено. 54% американцев одобряют это. Общество созрело для перемен и устало от несправедливости и дискриминации, оплаченных жизнями.

Городской совет Миннеаполиса подготовил доклад о 150 годах существования городского полицейского департамента, резюмировавший полную неспособность полиции выполнять свои функции, вне зависимости от финансирования. По итогам доклада было принято решение о масштабном сокращении финансирования полиции. Очень сильно сокращенный штат полиции будет предназначен только для борьбы с тяжкими преступлениями. Нам еще только предстоит узнать, чем обернется эта инициатива, как сложатся судьбы людей и к чему приведет кампания #BlackLivesMatter. Одно можно сказать точно: пока у полиции есть возможность пытать и убивать, она будет это делать.

Антон Романов,

редактор независимого студенческого журнала DOXA