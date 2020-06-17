Мнение: О чёрной «благодарности» белому человеку

17.06.2020, 0:35, Разное

Это фото с Олимпиады 1968 г. в Мехико в своё время обрело невиданную популярность в #США и даже стало символом. Теперь, полвека спустя, его тоже можно с полным правом назвать символичным. Только уже совсем в другом ключе. Кто отгадает, в каком?.

Кстати, настоящий герой этого снимка – тоже другой.

Фотография иллюстрирует одну из громких, но ныне полузабытых историй чёрного протеста. Тогда два американских спринтера, победитель и третий призёр забега на 200 метров на Олимпиаде-68 в Мексике, Томми «Джет» Смит и Джон Карлос, оба афроамериканского происхождения, решили устроить акцию на церемонии награждения. План их был таким – на пьедестал взойти босыми, символизируя тем самым бедность темнокожих жителей самой богатой страны мира. А во время исполнения американского гимна вскинуть вверх руки в чёрных перчатках – символическом жесте «Чёрных пантер», полутеррористической организации, оказывавшей организованное сопротивление белокожим полицейским в разных гарлемах. Ну и как вишенка на торте – нацепить на спортивную униформу знак организации «Спортсмены в поддержку борьбы за равенство».

Казалось бы, в этой чёрной акции серебряному призёру, австралийцу Питеру Норману, достаточно было просто постоять несколько минут статистом. В конце концов, это не его война. Уже то, что он в финале завоевал серебро для своей страны было спортивным подвигом, в который мало кто верил перед стартом.

Но Питер Норман, будучи человеком совестливым, решил иначе. Конечно, поддерживать жестом де-факто экстремистскую организацию он счёл перебором. Но всё же в знак солидарности с темнокожими спортсменами он тоже надел значок «Спортсменов за равенство». Несмотря на то, что в те годы руководители МОК старательно подчёркивали, мол, спорт вне политики, и сурово пресекали попытки спортсменов отступать от этого принципа.

Тем не менее, акция двух тёмных и одного белого удалась на славу. Её заметили. Поднявшаяся затем буря вытурила американских спортсменов из Олимпийской деревни, а потом – из национальной сборной. Впрочем, спустя время страсти улеглись, а ещё через несколько лет Томми Смит и Джон Карлос стали на Родине героями. Их акция даже удостоилась памятника в Сан-Хосе. Вот он.

Но Питер Норман на нём отсутствует. И судьба его сложилась совсем иначе. Его выгнали из сборной Австралии и подвергли остракизму. Ему было трудно найти работу и у него были все проблемы бывших спортсменов, включая последствия травм и злоупотребление алкоголем. Его не взяли на следующую Олимпиаду, хотя он был самым быстрым бегуном страны, а рекорд Австралии, установленный им в тот забег, не побит до сих пор. Ему предлагали помощь в обмен на осуждение той демонстрации в Мехико. Но он отказался и его, единственного олимпийского призёра, не пригласили даже в качестве гостя на Сиднейскую Олимпиаду. И в 2006 году он умер в бедности и забвении.

Олимпийский комитет Австралии до сих пор отрицает, что Питера Нормана много лет наказывали за ту самую демонстрацию против расовой дискриминации. Но парламент Австралии принял в 2012 году специальное постановление с извинениями, посмертными, за то, как обращались с человеком, которым австралийцы должны были гордиться.

Но на памятнике в Сан-Хосе Питера Нормана всё же нет. Хотя без его поддержки, без его содействия та чёрная демонстрация не смогла бы состояться. А когда возмущённые подобной несправедливостью знатоки истории стали возмущаться, на свет появилась красивая легенда. Мол, Питер Норман сам просил перед смертью оставить вторую ступень пьедестала свободной. Якобы, чтобы каждый мог там постоять и сфотографироваться в знак солидарности со Смитом и Карлосом.

Шито белыми нитками такое объяснение… А #правда, видимо, состоит в том, что для белых людей нет места в тех историях, которые теперь пишут темнокожие победители.

Или у них просто короткая память?