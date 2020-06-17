Специалисты выяснили, каким людям тяжело бросить курить

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17.06.2020, 0:32, Новости дня

Во время исследования, которое провели ученые, обнаружилось, что одиноким людям легче стать жертвами пагубных привычек. Такие личности выкуривают большое количество сигарет за день и редко могут самостоятельно отказаться от вредной привычки.

По словам ученых, одиночество является фактором риска развития вредных привычек. Британские ученые доказали, что вероятность начала курения и роста числа ежедневно выкуриваемых сигарет увеличивает одиночество. Подобное состояние снижает способность человека отказаться от вредной привычки.

Такие выводы были сделаны специалистами на основе генетических и популяционных данных от нескольких сотен тысяч людей. По мнению ученых, одинокие люди могут искать в пагубных привычках средство частичного снятия стресса и тревожных состояний.



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