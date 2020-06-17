Колибри способны видеть цвета, которые человеку неизвестны

17.06.2020, 0:32, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что глаз колибри может отличать цвета, которые не видит человек.

Ученые выяснили, что эти птицы имеют зрительный аппарат с особым дополнительным конусом, которым не обладает человек. Этому виду птиц способность различать неспектральные цвета помогает в спасении от хищников, размножении, кормлении и поведении.

У этих птиц в зрительном органе есть четыре компонента, которые помогают воспринимать трихроматический цвет, состоящий из смеси разных цветов, – синего, зеленого и красного. Благодаря четвертому компоненту цветового конуса птицы могут также воспринимать сочетание ультрафиолетовых цветов.