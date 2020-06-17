 

Молдова просит США экстрадировать Владимира Плахотнюка за кражу 1 млрд долларов

17.06.2020, 0:30, Новости дня

Молдова заявила во вторник, что cделала запрос Соединенным Штатам на выдачу Владимира Плахотнюка, олигарха, обвиненного в его родной стране в причастности к краже более чем 1 млрд долларов в 2014-2015 годах.

Плахотнюк, один из самых богатых людей Молдовы, был также очень влиятельным политиком. Он возглавлял Демократическую партию и трижды избирался в национальный парламент. В прошлом году он переехал в США, после того как его партия потерпела поражение на выборах.

В прошлом месяце генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло обвинил Плахотнюка в создании организованной преступной группы, вымогательстве и мошенничестве.

Представители Плахотнюка пока не были доступны для комментариев, но в прошлом году адвокаты политика и бизнесмена, уже заявляли о его непричастности к делу, которое в Кишиневе называют «кражей века». В результате этого преступления из трех ведущих банков страны была похищена сумма, которая составляет одну восьмую часть годовых доходов Молдовы.

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что действия Плахотнюка скомпрометировали принцип верховенства закона и «серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Россия вошла в десятку стран по числу зараженных коронавирусом

03.05 / “Великая неизвестная война”: сундук Гитлера и европейское отрицание

07.05 / Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

23.05 / За сутки в Украине провели рекордное количество тестов на COVID-19

13.06 / На одном из оптовых рынков Пекина обнаружен COVID-19

07.05 / 75-й павильон на ВДНХ готовится принять первых пациентов с коронавирусом

26.04 / Новый смартфон ZTE Blade V 2020 получит платформу MediaTek Helio P70

16.06 / Арахамия о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования: Я лично поддержу его

21.05 / Подведены промежуточные итоги работы проекта «Мы вместе»

22.05 / Эксперт: Закон о льготах для социальных НКО серьезно облегчит работу волонтеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска