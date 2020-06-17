Молдова просит США экстрадировать Владимира Плахотнюка за кражу 1 млрд долларов

17.06.2020, 0:30, Новости дня

Молдова заявила во вторник, что cделала запрос Соединенным Штатам на выдачу Владимира Плахотнюка, олигарха, обвиненного в его родной стране в причастности к краже более чем 1 млрд долларов в 2014-2015 годах.

Плахотнюк, один из самых богатых людей Молдовы, был также очень влиятельным политиком. Он возглавлял Демократическую партию и трижды избирался в национальный парламент. В прошлом году он переехал в США, после того как его партия потерпела поражение на выборах.

В прошлом месяце генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло обвинил Плахотнюка в создании организованной преступной группы, вымогательстве и мошенничестве.

Представители Плахотнюка пока не были доступны для комментариев, но в прошлом году адвокаты политика и бизнесмена, уже заявляли о его непричастности к делу, которое в Кишиневе называют «кражей века». В результате этого преступления из трех ведущих банков страны была похищена сумма, которая составляет одну восьмую часть годовых доходов Молдовы.

Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что действия Плахотнюка скомпрометировали принцип верховенства закона и «серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове».