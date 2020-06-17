Администрация США просит суд запретить публикацию книги Джона Болтона
17.06.2020, 0:30, Новости дня
Судебный иск от лица Соединенных Штатов был подан во вторник против Джона Болтона, бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности. США просят суд запретить Болтону публиковать мемуары о его работе в Белом доме, объясняя это тем, что в книге содержится секретная информация, которая может нанести ущерб национальной безопасности.
Гражданский иск был подан в федеральный суд округа Колумбия спустя один день после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Болтон нарушит закон в случае, если книга будет опубликована.
Трамп уволил Болтона в сентябре прошлого года, который проработал советником президента по национальной безопасности примерно 17 месяцев.
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