В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

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17.06.2020, 0:15, Новости дня

В Москве за сутки скончались еще 48 пациентов с коронавирусом. Это данные оперативного штаба. Всего в столице умерли 3 434 человека, у которых был подтверждён COVID-19.

В целом по стране смертей более семи тысяч. За весь период эпидемии в стране выявлено почти 545,5 тысячи случаев заражения. Больше половины от общего числа инфицированных выздоровели.

Тем временем Москва перешла на новый этап снятия ограничений, которые вводили, чтобы снизить распространение коронавируса. В городе вновь открылись музеи, выставочные залы и зоопарки. Возобновили работу библиотеки, риелтерские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства.

К обычному режиму вернулись стоматологические поликлиники. Ещё теперь зрители могут посещать спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более, чем на 10 процентов. Открылись в столице и летние веранды ресторанов и кафе.



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