 

Мюнхенская “Бавария” в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

17.06.2020, 0:15, Новости дня

Немецкая Бундеслига первой из пятерки сильнейших футбольных чемпионатов Европы определила чемпиона. Новым старым победителем национального первенства Германии по футболу стала мюнхенская "Бавария".

Судьба главного трофея чемпионата страны определилась в выездном матче мюнхенцев против бременского "Вердера" в 32 туре. "Бавария" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Роберта Левандовского даже несмотря на то, что завершала матч в численном меньшинстве — на 79 минуте удаление схлопотал Альфонсо Дэвис.

Таким образом, за два тура до завершения сезона клуб из Мюнхена оторвался от идущей следом дортмундской "Боруссии" на десять очков и стал недосягаемым. Для "Баварии" этот титул чемпиона Германии стал восьмым кряду и 30-м за всю клубную историю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Handelsblatt – пандемия создаёт проблемы для западной автоиндустрии и даёт КНР шанс вырваться вперёд

06.05 / Опубликованы первые снимки BMW 2 Series Active Tourer

07.06 / В рамках акции “Сад памяти” в Коми высажено девять тысяч юных сосенок

08.05 / Эксперт объяснил низкую смертность в РФ от COVID-19

30.04 / Путин пообещал разобраться с допуском волонтеров в приюты для животных

19.04 / Президент Венесуэлы обвинил лидера Бразилии в безответственности

24.04 / 26 миллионов американцев потеряли работу за последние пять недель

10.04 / Ценовые войны на нефтяном рынке: мир или временное затишье? 

13.06 / Le Figaro – Ле Пен вступилась за французскую полицию и потребовала отставки главы МВД

11.05 / Путин призвал “пройти между Сциллой и Харибдой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска