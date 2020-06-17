Мюнхенская “Бавария” в 30-й раз в истории стала чемпионом Германии по футболу

17.06.2020, 0:15, Новости дня

Немецкая Бундеслига первой из пятерки сильнейших футбольных чемпионатов Европы определила чемпиона. Новым старым победителем национального первенства Германии по футболу стала мюнхенская "Бавария".

Судьба главного трофея чемпионата страны определилась в выездном матче мюнхенцев против бременского "Вердера" в 32 туре. "Бавария" выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Роберта Левандовского даже несмотря на то, что завершала матч в численном меньшинстве — на 79 минуте удаление схлопотал Альфонсо Дэвис.

Таким образом, за два тура до завершения сезона клуб из Мюнхена оторвался от идущей следом дортмундской "Боруссии" на десять очков и стал недосягаемым. Для "Баварии" этот титул чемпиона Германии стал восьмым кряду и 30-м за всю клубную историю.