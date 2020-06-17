В Грузии хотят раскрутить антироссийскую провокацию наподобие чешской

17.06.2020, 0:15, Новости дня

В Тбилиси задержали некоего агента, который якобы планировал убийство Георгия Габуния — того самого, что год назад ругался отборным матом в адрес российских властей. Потом он залег на дно, а сейчас вновь всплыл оттуда. Сюжет детективный и жанр проверенный: мол, вот она — зловещая рука Кремля. Вот только доказательств нет.

Не детектив, а настоящий триллер пытается раскрутить Ника Гварамия. Даже брифинг дал, чтобы по бумажке прочитать: мол, задержан киллер из Москвы, который хотел убить журналиста Габуния.

"Что заявляют власти: да, кто-то там задержан, поддельные документы…. Возможно, планировалась ликвидация, а кого, не сказано…, — говорит руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. — То есть это маразмом пахнет".

Грузинские силовики сажают в машину, по словам Гварамия, некоего Васамбека Бокова. И тут, мол, международная интрига.

"Насколько мне известно, информация, послужившая основанием для задержания, была получена грузинскими властями от украинских правоохранителей. Следствие, как мне известно, было начато на территории Украины", — говорит гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.

"Гварамия сообщил о том, что украинская сторона специально не передавала информацию грузинской стороне, потому что Грузия в случае с гражданами РФ играет на стороне России", — говорит политолог Арчил Сихарулидзе. — Это классический формат господина Гварамии; надо помнить, что он бывший высокопоставленный чиновник Михаила Саакашвили… Конечно же, во всю эту формулу верить нельзя".

Грузинская формула напоминает чешскую, когда мэр Праги попросил себе охрану от мифического агента из Москвы "с чемоданом рицина", который якобы хотел его отравить в отместку за снос памятника маршалу Коневу.

"Это действительно общая методичка, разработанная ради одного — показать, что РФ страшная, что РФ близко, — говорит Олег Ногинский, эксперт научного центра Евразийской интеграции. — Такое ощущение, что ставится конкретная задача: вам нужно найти русского убийцу, который находится зачем-то на вашей территории. Занимайтесь, пожалуйста, — придумывайте!"

Вот и придумывают. Предполагаемая цель предполагаемого покушения Георгий Габуния сейчас явно играет на публику.

"Опасность была реальной, — говорит журналист. — Она и сейчас остается реальной. Мне интересно, каковы будут реальные действия властей, чтобы подобное не происходило в Грузии, когда кому-то не понравились мои слова и подослали киллера. Хотя я сомневаюсь, чтобы власти что-то предприняли".

Когда Габуния год назад матерился в эфире "Рустави два" в адрес российских властей, Москва даже санкций не ввела. Официальный Тбилиси вздохнул с облегчением.

Габуния и Гварамия были уволены, но всплыли на "Мтавари архи".

"Это одиозный канал, известный своей провокаторской деятельностью, — канал, который старается всякими фейками привлекать к себе внимание, — говорит Александр Чачия, руководитель Центра проблем глобализации. — Потому что нет никаких данных о том, что тип, которого там поймали — вообще хотел убить этого журналиста".

После того как Габуния лишился эфира, Гварамия кричал, что будет мочиться в боржоми и вино, которые едут из Грузии в Россию. Очень глупо это звучало. Но нынешние страхи этих персонажей выглядят, пожалуй, еще нелепее прошлогоднего гнева.