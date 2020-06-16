Алексей Воробьев вспомнил о знакомстве со Стивом Кареллом на съемках “Космических войск”

16.06.2020, 23:54, Разное

В первый день съемок на площадку

ситкома Алексей Воробьев приехал в 06:00. Артист очень нервничал, ведь предстояло много

работы: надеть костюм, загримироваться, выучить текст.

Первую сцену Алексей Воробьев должен был разделить со Стивом

Кареллом, исполнявшим в картине “Космические войска” главную роль. Алексей и Стив

столкнулись в декорациях. Российский актер оробел.

Однако Карелл дружелюбно отнесся к Воробьеву. Голливудская

звезда похвалила видеопробы Алексея. “Я даже не

ожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров проекта”, – вспомнил российский артист.

Воробьев попросил Карелла о совместном селфи. Стив с

удовольствием снялся с молодым актером.

Напомним, что сериал “Космические войска” – сатира на американских военных. Лента повествует о генерале, которому поручают заранее

провальную миссию – создать военную базу на Луне. Коллеги смеются над офицером, но тот слишком глуп, чтобы понять плачевность ситуации.

В “Космических войсках” Алексей Воробьев сыграл военного из России Юрия Телатовича. Ранее актер уточнил, что нехарактерная для русского

человека фамилия у его персонажа появилась неслучайно. Авторы сценария подшутили над ассистентом, назвав в честь него героя.