 

Алексей Воробьев вспомнил о знакомстве со Стивом Кареллом на съемках “Космических войск”

16.06.2020, 23:54, Разное

В первый день съемок на площадку
ситкома Алексей Воробьев приехал в 06:00. Артист очень нервничал, ведь предстояло много
работы: надеть костюм, загримироваться, выучить текст.

Первую сцену Алексей Воробьев должен был разделить со Стивом
Кареллом, исполнявшим в картине “Космические войска” главную роль. Алексей и Стив
столкнулись в декорациях. Российский актер оробел.

Однако Карелл дружелюбно отнесся к Воробьеву. Голливудская
звезда похвалила видеопробы Алексея. “Я даже не
ожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров проекта”, – вспомнил российский артист.

Воробьев попросил Карелла о совместном селфи. Стив с
удовольствием снялся с молодым актером.

Напомним, что сериал “Космические войска” – сатира на американских военных. Лента повествует о генерале, которому поручают заранее
провальную миссию – создать военную базу на Луне. Коллеги смеются над офицером, но тот слишком глуп, чтобы понять плачевность ситуации.

В “Космических войсках” Алексей Воробьев сыграл военного из России Юрия Телатовича. Ранее актер уточнил, что нехарактерная для русского
человека фамилия у его персонажа появилась неслучайно. Авторы сценария подшутили над ассистентом, назвав в честь него героя.



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