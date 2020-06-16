Бужанский заявил, что намерен баллотироваться в мэры Днепра

16.06.2020, 23:50, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что намерен баллотироваться в мэры Днепра. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале APASOV.

По словам Бужанского, он получит официальный мандат от партии для выдвижения в мэры.

“Невозможно быть самозванцем. Для того, чтобы сказать, что я иду в мэры Днепра от “Слуги народа”, я должен получить официальный мандат от партии “Слуга народа”. Я получу”, – сказал народный депутат.

Бужанский был избран в парламент в 25-м округе Днепропетровской области, входит во фракцию “Слуга народа”.

Депутат подвергался критике из-за отказа встать, когда Верховная Рада почтила минутой молчания память героев Небесной сотни, а также из-за законопроекта о праве выступать в парламенте на русском языке.