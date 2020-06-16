 

“Газпром” начал демонтировать трубы, по которым подает газ к границе с Украиной – оператор ГТС Украины

16.06.2020, 23:50, Новости дня

Российский “Газпром” начал демонтаж труб, по которым газ подается к границе Украины. Об этом глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон сообщил OilPoint в интервью, опубликованном 15 июня.

“То, что “Газпром” начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, – это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем”, – сказал он.

Глава оператора ГТС отметил, что в случае, если транзитный договор с Россией не будет продлен, система будет “работать для обеспечения газом наших потребителей”.

“Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ (подземные хранилища газа. – “ГОРДОН”) и добычи”, – объяснил Макогон.

Он подчеркнул, что украинская сторона “всегда готова обеспечить транзит”.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

“Газпром” выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ – в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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