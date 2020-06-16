Кадыров отреагировал на публикации о якобы готовящемся убийстве в Грузии

16.06.2020, 23:48, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выдумкой сообщения грузинских официальных лиц и СМИ о готовящемся убийстве журналиста в Грузии якобы по его заданию.

«Утверждается, что на него (журналиста) готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики. На самом деле мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей», – написал Кадыров на своем канале в Telegram.

При этом глава Чечни отметил, что не забыл нанесенное грузинским журналистом оскорбление и вновь призвал его извиниться.

«Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», – подчеркнул глава Чечни.

Ранее сообщалось, что СГБ Грузии задержала выходца из Ингушетии Васамбега Бокова, прибывшего, предположительно, с Украины, якобы для устранения скандального тележурналиста Георгия Габунии. На грузинском телеканале «Мтавари архи» («Главный канал»), где сейчас работает Габуния, утверждают, что стоять за «покушением» якобы мог глава Чечни Рамзан Кадыров. Власти Грузии поспешили выступить с обвинениями в адрес России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом антироссийском скандале в Грузии.