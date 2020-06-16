 

Промоутер Сергей Лавров назвал наиболее востребованных после карантина артистов

16.06.2020, 23:30, Разное

Промоутер Сергей Лавров пояснил о возвращении шоу-бизнеса к работе, а также назвал наиболее востребованных в данное время артистов. Звездный прокатчик уже получает заказы на корпоративы.
По словам Лаврова, ему уже заказали проведение двух мероприятий в Иркутске. Он отметил, что в данное время во всех контрактах с артистами присутствует требование о возврате денег в случае введения в РФ карантина или ЧС, чего не было в прежних договорах. Условия сотрудничества изменены из-за того, что многие исполнители не вернули денег после введения карантина, отметив, готовы отработать, однако заказчики уже изменили свои планы, так и не дождавшись возврата оплаченных сумм. Пока не известен порядок проведения кассовых концертов, но уже составлены графики на осень. Из-за кризиса гонорары артистов за выступления на корпоративах упали на 30-40%. Пока не известно, как будет с кассовыми концертами, организаторы создали чат в Telegram, в котором обсуждают рабочие вопросы. Они приняли решение о работе всех артистов на кассу, а тем, кто откажется, устроят бойкот и не будут организовывать концерты, отметил промоутер.

Лавров подчеркнул, что наибольшее количество звонков он получает относительно выступлений Шуры, Маршала, а также исполнителей патриотических песен – Валерии и Газманова.



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