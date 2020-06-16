Ученые нашли препарат, значительно снижающий смертность от COVID-19

16.06.2020, 23:18, Новости дня

Недорогой и широко применяемый стероидный препарат дексаметазон стал первым средством, продемонстрировавшим эффективность при лечении пациентов с COVID-19, что ученые называют «крупным прорывом» в борьбе с пандемией.

Как следует из опубликованных во вторник результатов исследования, препарат, применяемый в качестве противовоспалительного средства при лечении таких заболеваний, как артрит, помогает снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавируса примерно на треть.

Авторы исследования предлагают немедленно включить препарат в стандарты лечения тяжелых случаев COVID-19.

«Этот результат показывает, что, если пациентам с COVID-19, которые находятся на искусственной вентиляции легких или получают кислород, давать дексаметазон, это спасает жизни, при удивительно низких затратах», – отмечает один из ведущих авторов исследования, профессор Оксфордского университета Мартин Ландрэ.

«Найти замену этому препарату было бы крайне сложно, учитывая, что за 63 доллара можно вылечить восемь пациентов и спасти жизнь», – добавил он.

По словам другого автора, Питера Хорби, дексаметазон – пока единственный препарат, снижающий смертность, причем значительно.

«Это крупный прорыв, – отмечает он. – Дексаметазон – недорогой безрецептурный препарат, который может использоваться для спасения жизней по всему миру».

На данный момент одобренной вакцины или лекарства от COVID-19 не существует. Заболевание уже унесло более 431 000 жизней в мире.

В рамках исследования, которое началось в апреле, препарат на основе случайной выборки получали около 2 100 пациентов, а около 4 300 пациентов лечили без него.

Среди пациентов, которым не требуется респираторная поддержка, дексаметазон эффективности не показал.

В рамках исследования также тестировали другие препараты, в том числе противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Исследование гидроксихлорохин было приостановлено ранее в этом месяце после того, как исследователи сочли его неэффективным.