Посол США в НАТО: план сокращения военных США в Германии не определен

16.06.2020, 23:18, Новости дня

Параметры и сроки сокращения числа американских военнослужащих в Германии не определены, сообщила во вторник посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон в ходе брифинга для журналистов.

Накануне виртуальной встречи министров обороны НАТО, намеченной на 17-18 июня, посол Хатчисон, отвечая на вопрос Русской службы «Голоса Америки» о подробностях такого сокращения, анонсированного президентом Дональдом Трампом, заявила, что военное присутствие США в Европе не снижается:

«Мы знаем, что вчера президент сказал о сокращении (числа военнослужащих США – ред.) в Германии. Он, насколько это известно, поручил военным оценить структуру наших сил в Европе и посмотреть, где именно в Европе, в интересах обороны и сдерживания, было бы лучше всего иметь эти силы. Если взглянуть на более широкую картину, то приверженность США Европе повысилась, а не снизилась. Она была повышена в ходе реализации Европейской оборонной инициативы, когда мы разместили тысячи наших военных в Польше, а также приняли участие в передовом присутствии (войск НАТО – ред.) в странах Балтии. Наши военные находятся по всей Европе, и мы продолжим наше присутствие там, я не думаю, что произойдет какое-либо сокращение наших обязательств перед Европой – они крепки как никогда».

Отвечая на вопросы журналистов о подробностях вывода сил США из Германии, дипломат пояснила, что никаких конкретных планов пока нет: «Никакого реального планирования в этом смысле еще нет… Германия является нашим надежным партнером, и она была в течение многих лет центральным пунктом для наших военных. И я не думаю, что намечены какие-то сроки».

При этом посол США в НАТО напомнила о необходимости более существенного вклада Германии в оборонные усилия НАТО, но оговорилась, что власти этой страны разделяют подобный подход: «Ясно, что Германии нужно делать больше в смысле обороны. Они это и сами говорят – и министр обороны Карренбауэр, и канцлер Меркель говорили, что нужно делать больше в смысле расходов на оборону, и я думаю, что они работают в этом направлении – за последние годы эти затраты были сильно увеличены, на 80 процентов… Министерству обороны США, я думаю, понадобится некоторое время для определения каких-либо потенциальных перемещений войск».

Кей Бэйли Хатчисон также остановилась на повестке дня предстоящего совещания министров обороны НАТО, отдельные пункты которой связаны с Россией. По ее словам, состоится разговор о наращивании российской противоракетной обороны: «Мы получили от командующего силами НАТО оценки того, что делает Россия. Мы знаем, что они нарушили договор РСМД, и оказалось, что они делали этот продолжительное время и создали целый арсенал вооружений, которые НАТО должна оценить, и которые нужно сдерживать, выработав защиту, что мы и будем делать».

Посол США в НАТО заявила о необходимости разработки совместной с Европой защиты от новых российских вооружений, а также о желательности переговоров с Россией и Китаем о ядерном оружии. Она также раскритиковала Москву за разжигание военных конфликтов в Украине, Сирии и Ливии.

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что военное присутствие США выгодно для Европы, так как «присутствие войск и военного потенциала из США и Канады устанавливает связь между возможностями Европы в сфере обороны и военным потенциалом Северной Америки, что является основой трансатлантического альянса».

От также добавил: «Но это также выгодно для США, потому что нужно помнить, что мир и стабильность в Европе так же важны и для Северной Америки, важен тот факт, что присутствие США в Европе не только обеспечивает защиту Европе, но и проецирует силу США за пределы Европы».

По словам Столтенберга, заявление Дональда Трампа о том, что численность военнослужащих США в Германии сократится до 25 тысяч, будет обсуждаться на предстоящей встрече министров обороны НАТО.

В Москве новость о возможном сокращении числа военных США в Германии была воспринята нейтрально-положительно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник на пресс-конференции: «Что касается отношений между США и Германией, мы не хотим высказывать каких-то собственных оценок. Дискуссию на этот счет, включая тему частичного вывода американских военнослужащих из Федеративной Республики, мы наблюдаем: высказываются немецкие официальные лица, идет обсуждение в парламенте Германии, это тема, которую я комментировать не хотел бы».

При этом заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Юрий Швыткин воспринял новость с одобрением, о чем он сообщил агентству «Интерфакс»: «Сам факт таких намерений приветствуется, но было бы лучше, если бы слова совпадали с делами. В худшую сторону ситуация в Европе не изменится».