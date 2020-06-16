Футболист “МЮ” переубедил правительство Великобритании отменять бесплатное питание детям

16.06.2020, 23:05, Новости дня

Нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд во время паузы в текущем сезоне английской премьер-лиги продолжает штамповать победы. Но далеко за пределами футбольного поля.

Во вторник стало известно, что 22-летний форвард "Красных дьяволов" убедил правительство Великобритании поменять ранее принятое им решение об отмене обеспечения школьников из малоимущих семей бесплатным питанием во время школьных каникул.

Для достижения своей победы над парламентом страны Рэшфорд устроил целую кампанию: сначала он посредством Twitter заставил говорить о проблеме всю Британию, затем написал два открытых письма: одно — непосредственно в парламент, второе — в газету The Times, а также выступил в эфире BBC.

В своих призывах Маркус призывал лейбористов и консерваторов забыть о политической вражде и просто проявить гуманность к детям. Сам футболист привел свой пример: "Без доброты и щедрости людей, которые были вокруг меня, не было бы Маркуса Рэшфорда, которого вы видите сегодня. Но десять лет назад я был тем ребенком, который рисковал засыпать с голодным желудком".

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Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford) 14 Июн 2020 в 4:01 PDT

Сначала позиция Рэшфорда не нашла поддержки у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, но зато футболист был поддержан известными спортивными журналистами, депутатами-лейбористами, да и консерваторами, то есть сторонниками Джонсона.

В итоге, спустя неполные сутки, 16 июня, правительство Великобритании сдалось и приняло решение выделить из бюджета 120 миллионов фунтов для поддержки семей нуждающихся школьников.

Рэшфорд отреагировал на это твитом: "Даже не знаю, что сказать. Просто посмотрите на то, что мы можем сделать, выступая вместе. Это Англия в 2020 году".

Отметим, что сам Рэшфорд не только требовал от властей, но и сам помогал необеспеченным семьям. Так, ранее он уже стал инициатором сбора средств на бесплатное питание школьникам. Собранная сумма составила более 20 миллионов фунтов.