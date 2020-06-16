 

“Я убью ее”. Дэйна Уайт пригрозил чемпионке UFC, намекнувшей на конец карьеры

16.06.2020, 23:05, Новости дня

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт резко высказался в адрес одной из представительниц женского промоушена Аманды Нуньез. Глава UFC разозлился на спортсменку, намекнувшую на возможное завершение карьеры.

"Я убью ее, если она решит завершить карьеру. Я только-только сказал нашим матч-мейкерам начать делать для Аманды полулегкий дивизион, а она теперь говорит о завершении карьеры", — негодует Дэйна, которого цитирует MMA Junkie.

"Ее решение сводит меня с ума. В ее уходе из спорта нет ничего хорошего. Частенько я говорю, что если спортсмен уходит из спорта, то, наверное, ему стоит уйти. Но это не про Аманду. Многие мои бойцы ноют о деньгах, и вдруг одна из наших девушек, способная биться еще очень долго и зарабатывать много, намекает на уход!"

Нуньез 32 года. За время своих выступлений в ММА представительница Бразилии одержала 20 побед при четырех поражениях. Она является действующей чемпионкой легчайшего и полулегкого дивизиона UFC, став первой женщиной с титулами двух "весов". В рейтинге вне весовых категорий она занимает первое место.



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