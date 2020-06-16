 

Медики назвали продукты, употребление которых позволит восполнить нехватку витаминов летом

16.06.2020, 22:53, Разное

Медики рассказали, что человеческий организм в летний период больше нуждается в определенных витаминах. Специалисты назвали продукты, которые стоит употреблять для восполнения их нехватки.
На протяжении летних месяцев человеческий организм чаще находится под воздействием ультрафиолетового излучения солнца, что может привести к старению кожи и появлению морщин, а также ломкости волос и ногтей. Чтобы этого не произошло, необходимо употребление продуктов, богатых витамином А, а именно: моркови, картофеля, брокколи, яиц, сыра, йогурта, гороха, дыни и красного перца. Иммунная система нуждается в витамине С, недостаток которого вызывает сухость кожи, потерю веса и долгое заживление ран. Для получения его в достаточном количестве медики рекомендуют есть фрукты, петрушку, перец, капусту, горох и лук.

После зимнего периода у многих наблюдается нехватка витамина D, которую можно восполнить летом. Он может вырабатываться в организме благодаря воздействию солнечного света, а также содержится в молоке, кефире, йогурте, сыре, грибах, печени, петрушке, лососе. Витамин Е является антиоксидантом для мембран клеток, способствуя их обновлению, а также улучшает здоровье волос и кожи. Для его получения нужно употреблять семена подсолнечника, миндаль, чеснок, шпинат, перец, арахис.



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