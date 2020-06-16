Эксперт раскрыл тактику Киева по уклонению от выполнения минских соглашений

16.06.2020, 22:48, Новости дня

«Мережко и другие понимают важность исполнения минских соглашений, но им нельзя говорить об этом вслух», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на заявление представителя Киева в контактной группе по Донбассу Александра Мережко о том, что Украина не обязана выполнять Минские договоренности.

Минские соглашения 2015 года – обязательный к исполнению документ, под которым стоит подпись президента Украины, напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Думаю, и Мережко и другие его коллеги это понимают, но они играют в другую игру. Им нельзя выступать с публичными призывами выполнять соглашения. Есть общая установка у власти – искать поводы, чтобы не двигаться по пути реализации минских соглашений», ­­– считает политолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Александр Мережко заявил о том, что минские соглашения носят не более чем рекомендательный характер. В свою очередь бывший и.о. президента Александр Турчинов, призвал начать «ползучее наступление» на фронте в Донбассе. Погребинский убежден, что бывшего украинского топ-чиновника надо преследовать в уголовном порядке.

«Турчинов должен быть привлечен к ответственности как военный преступник. И я очень надеюсь, что когда-нибудь он сядет в тюрьму, ­– сообщил Погребинский. – Пока он позиционирует себя как враг РФ и периодически произносит какие-то радикальные антидонбасские и антироссийские вещи, прекрасно давая себе отчет их невыполнимости. Турчинов сам несет значительную долю ответственности за развязывание войны в 2014 году».