В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

16.06.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 48 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3434 человек.

Днем ранее в Москве умерли 52 пациента с коронавирусом.

В понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз. В тот же день мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.