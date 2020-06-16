Диетолог рассказала о неожиданной опасности окрошки на квасе

16.06.2020, 22:42, Разное

Диетолог Ольга Григорьян рассказала, что окрошка на квасе может быть опасной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При таких недугах в блюдо также не стоит добавлять редиску.

По словам Григорьян, окрошка на квасе противопоказана при остром панкреатите и желчнокаменной болезни. Она посоветовала готовить окрошку на кефире или других кисломолочных напитках, чтобы избежать брожения.