 

Диетолог рассказала о неожиданной опасности окрошки на квасе

16.06.2020, 22:42, Разное

Диетолог Ольга Григорьян рассказала, что окрошка на квасе может быть опасной для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При таких недугах в блюдо также не стоит добавлять редиску.

По словам Григорьян, окрошка на квасе противопоказана при остром панкреатите и желчнокаменной болезни. Она посоветовала готовить окрошку на кефире или других кисломолочных напитках, чтобы избежать брожения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / 75 лет назад…..

30.04 / Под Москвой вандал повредил купол часовни

11.06 / Экс-супруга Ефремова Ксения Качалина призвала простить его «за гениальность»

24.04 / Личное: Кризис? Виновата Лена Миро!

11.04 / Официального реселлера Xiaomi в России могут признать банкротом

21.04 / Екатерина Гордон оригинально отреагировала на сравнение себя Андреем Разиным с “самой опасной бабой”

05.06 / Гипертония увеличивает риск смерти от COVID-19 в два раза

08.06 / Мнение: Мужчины до и после (Наполеона)

30.04 / Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о романе с “новым баскетболистом” и ответила хейтерам

30.04 / Шведские учёные определили потенциально эффективный препарат от педофильного расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска