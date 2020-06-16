 

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины

16.06.2020, 22:42, Разное

Первый раз Лукашенко победил на выборах в 1994 году. В последующие годы он с легкостью одерживал верх над оппонентами. В этом году ситуация гораздо сложнее, уверен германский эксперт, специалист по Центральной и Восточной Европе Йорг Форбриг.

Одна из основных проблем Лукашенко – его неспособность договориться с Россией по поставкам энергоресурсов и интеграции в рамках Союзного государства. Власть президента подтачивает и экономический кризис, который вряд ли закончится в ближайшиее время, считает эксперт.

Угрозой для Лукашенко также является популярность альтернативных кандидатов на пост президента, считает Форбриг. Никогда еще соперники Батьки не пользовались такой поддержкой, замечает политолог. В таких условиях переизбраться на новый срок белорусскому лидеру будет непросто, считает эксперт.

Другая проблема состоит в том, что многие устали от 26-летнего правления Лукашенко, полагает аналитик. В этом году усталость приобретает политические формы, заметил Форбриг.

Грозные заявления Лукашенко и давление на альтернативных кандидатов политолог считает признаком нервозности главы государства. “Это для него – новая ситуация, она его раздражает”, – сказал эксперт в интервью Deutsche Welle.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Побороться за высший государственный пост намерены более 10 кандидатов. Наибольшей популярностью пользуются бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.

ДАВАЙТЕ НАМ ВСЁ…
КОГДА ЛУКАШЕНКО ЧТО-ТО НУЖНО ОН КРИЧИТ о БРАТСТВЕ!
Кредиты,НЕФТЬ ..ГАЗ ДЕШЕВЛЕ.
А КОГДА России нужно.БЫЛО ПРИЗНАТЬ КРЫМ!
ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ.ПОДДЕРЖАТЬ ДНР-ИЛИ ПЕРЕКРЫТЬ поток КОНТРАБАНДЫ Лукашенко в ПОЗЕ! ОН ГОВОРИТ-НЕТ!"Лукашенко ЛИШЬ ЖЕЛАЛ ДОИТЬ Россию..И УГРОЖАТЬ pic.twitter.com/FbIq2tjpDt

— РИНА РИНА (@62RINARINA) June 13, 2020



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