 

Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн

16.06.2020, 22:38, Новости дня

На аукционах 16 июня Министерство финансов Украины привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагами снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

В Минфине отметили, что в государственный бюджет привлечено 532 млн грн по трехмесячным ОВГЗ и 483 млн грн – по шестимесячным ОВГЗ.

Вместе с тем, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

От размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729 млн грн, а трехлетних – 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

❗️Ставки за короткостроковими державними облігаціями стрімко знижуються, а попит повертається у довгострокові…

Posted by Міністерство фінансів України on Teisipäev, 16. juuni 2020

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

12 мая Министерство развития экономики Украины сообщало, что за три месяца 2020 года ВВП сократился на 1,2% – на 0,3 процентного пункта сильнее, чем прогнозировалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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