 

Шульгин объяснил совпадения в песнях Little Big и The Black Eyed Peas

16.06.2020, 22:30, Новости дня

Такие артисты, как группа Little Big, создают свои произведения, изучая популярные в мире тенденции. В результате их новые песни могут напоминать другие, сообщил газете ВЗГЛЯД композитор и продюсер Александр Шульгин.

Пользовательница одной из соцсетей обнаружила, что как минимум три песни группы Little Big, которая в 2020 году должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», схожи с композициями американского коллектива The Black Eyed Peas.

«Есть две категории создателей чего-либо: творцы, которые делают нечто новое, не похожее ни на что. А есть ремесленники, работающие на волне существующих технологий. Они на волне тренда пытаются делать продукт, который удовлетворяет требованиям аудитории», – рассказывает Шульгин.

Он приводит в пример ситуацию, когда один повар-творец придумал и приготовил уникальный бургер, который так сильно понравился народу, что все кафе начинают также делать подобного рода бутерброды. При этом, чтобы удовлетворить жажду аудитории, они подсматривают друг у друга, кто как сделал данное блюдо. В связи с этим получаются одновременно разные и похожие друг на друга продукты.

«В музыке так же: масс-маркет артисты, в хорошем смысле этого слова, каждый день должны «печь» по новому продукту, который они смогут дать массовому рынку. И в этой ситуации они смотрят на то, что делается в мире, вслушиваются, в результате чего и рождается новоиспеченный продукт, который взят отовсюду понемножку. Поэтому вообще в любой сфере можно найти похожие на что-то композиции, блюда и многое другое, что вообще можно сотворить. Я спокойно отношусь к тому, если люди сами не могут придумать что-то уникальное, но при этом пекут неплохие пироги, пусть и не ими придуманные. Главное, чтобы имя авторов не забывали, да и налоги платили», – объясняет Шульгин.

Сами участники группы Little Big сообщили, что никак не собираются отвечать на обвинения в их адрес.



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