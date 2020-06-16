 

В мэрии Москвы анонсировали использование дронов

16.06.2020, 22:20, Разное

для контроля за работой веранд кафе.

В Москве сотрудники госинспекции по недвижимости будут использовать дроны для контроля за соблюдением коронавирусных ограничений владельцами кафе на летних верандах — те начали свою работу в столице с 16 июня.

Дроны будут следить за соблюдением нужной дистанции при установке столиков в кафе, а также за размещением самих веранд в рамках утвержденных префектурами схем, рассказали в пресс-службе экономического комплекса правительства Москвы.

В самой инспекции также допускали, что кадры с дронов, где будет зафиксировано нарушение масочного режима или социальной дистанции на верандах, могут передаваться в полицию для составления протокола, однако в комплексе экономической политики опровергли это.

Помимо летних веранд, с 16 июня также открыли библиотеки, музеи и зоопарки, сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях. Через неделю ожидается возобновление работы стационарных общепитов, а с 23-го июня — фитнес-клубов. 9 июня перестали действовать пропускная система и графики прогулок, открылись парикмахерские и ветслужбы.

Оставшиеся же ограничения в Москве, где последнюю неделю ежедневный прирост заболевших был меньше 2 тысяч, снимут не раньше середины июля, заявил журналистам 16 июня мэр Сергей Собянин. Речь в том числе идет об ограничениях на митинги и другие массовые мероприятия — на проведение спектаклей, концертов и спортивных соревнований.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Бывший солист группы «Отпетые мошенники» во время пандемии решил поработать таксистом

21.04 / Рязанские полицейские сняли клип о самоизоляции на песню группы «Король и Шут»

13.05 / Эмин Агаларов заявил о разводе с супругой Алёной Гавриловой

12.04 / Мнение: Сюрпризы мужу устраивала по его интересам

21.04 / Мнение: Нефть по 2 доллара не желаете?

25.04 / «Рот перекосило, глаз не закрывается»: У экс-участницы «Дом-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица

10.04 / Собянин заявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

15.05 / Иван Ургант показал фото своей повзрослевшей дочери Нины

03.05 / Бег трусцой и занятия со штангой по разному влияют на мозг. Рассказываем как именно

15.06 / В Московском регионе поймали банду “снимавших порчу” экстрасенсов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска