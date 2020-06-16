В мэрии Москвы анонсировали использование дронов

16.06.2020, 22:20, Разное

для контроля за работой веранд кафе.

В Москве сотрудники госинспекции по недвижимости будут использовать дроны для контроля за соблюдением коронавирусных ограничений владельцами кафе на летних верандах — те начали свою работу в столице с 16 июня.

Дроны будут следить за соблюдением нужной дистанции при установке столиков в кафе, а также за размещением самих веранд в рамках утвержденных префектурами схем, рассказали в пресс-службе экономического комплекса правительства Москвы.

В самой инспекции также допускали, что кадры с дронов, где будет зафиксировано нарушение масочного режима или социальной дистанции на верандах, могут передаваться в полицию для составления протокола, однако в комплексе экономической политики опровергли это.

Помимо летних веранд, с 16 июня также открыли библиотеки, музеи и зоопарки, сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях. Через неделю ожидается возобновление работы стационарных общепитов, а с 23-го июня — фитнес-клубов. 9 июня перестали действовать пропускная система и графики прогулок, открылись парикмахерские и ветслужбы.

Оставшиеся же ограничения в Москве, где последнюю неделю ежедневный прирост заболевших был меньше 2 тысяч, снимут не раньше середины июля, заявил журналистам 16 июня мэр Сергей Собянин. Речь в том числе идет об ограничениях на митинги и другие массовые мероприятия — на проведение спектаклей, концертов и спортивных соревнований.