 

Кофе позволяет снизить риск развития рака благодаря действию активных соединений

16.06.2020, 22:17, Разное

В Американском сообществе по борьбе с онкологическими заболеваниями заявили, что кофе позволяет снизить риск возникновения рака. Положительные свойства популярного напитка связаны с действием различных активных соединений, содержащихся в нем.
Специалисты пока не могут назвать точной причины благоприятного влияния продукта на работу человеческого организма, однако статистические данные подтверждают пользу кофе. Напиток содержит флавоноиды, лигнаны, кофеин и различные полифенолы. Данные соединения ингибируют повреждения клеток и мутации, тем самым блокируя процесс развития рака.

Употребление напитка дает возможность снижать процессы метастазирования, что делает лечение онкологических заболеваний более эффективным. Кофе также замедляет прохождение по кишечнику канцерогенов, сводя к минимуму вероятность появления рака кишечника и других органов пищеварения.



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