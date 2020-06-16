Под Рязанью вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение

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16.06.2020, 22:16, Новости дня

Сотрудник Росгвардии в Рязанской области получил ножевое ранение, защищая девушку, сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

«Инцидент произошел в поселке Лесной. Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину. Между ними происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке. Сотрудник ОМОН решил вступиться за нее. В ходе разговора злоумышленник неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца», – приводит сообщение пресс-службы Центрального округа Росгвардии ТАСС.

По его словам, после случившегося нападавший скрылся. В настоящее время его разыскивает полиция. Девушка не пострадала.

«Раненный сотрудник Росгвардии был госпитализирован в районную больницу. Его состояние оценивается как стабильное», – добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ситуация находится на контроле у руководства Управления Росгвардии по Рязанской области.

Напомним, во вторник сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани.



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