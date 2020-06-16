Создана программа для поиска родственных связей между животными

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16.06.2020, 22:10, Новости дня

Международной команде ученых удалось создать программу, которая позволяет быстро и легко находить в геномах разных животных похожие участки. Это поможет ученым понять, насколько близки друг к другу два вида и насколько в ходе эволюции они отошли от общего предка.

Свою разработку специалисты назвали halSynteny. Она способна успешно справиться с поиском синтенных блоков при помощи использования данных в двух стандартных форматах. Целью ученых было создание алгоритма, который можно было бы легко применить к доступным данным.

Во время работы ученые использовали метод выравнивания, во время которого разные участки одного генома сопоставляются с участками другого генома по степени похожести. Это позволяет выделить участки, которые отличаются одинаковым происхождением.



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