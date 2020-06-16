Названы привычки, которые могут быть вреднее курения

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16.06.2020, 22:10, Новости дня

Ученые обнаружили, что несколько ежедневных привычек, на которые человек не обращает внимания, могут быть вреднее курения. К пагубным привычкам ученые отнесли: недосып, неправильное питание, сидячий образ жизни и одиночество.

Сон, который длится менее 7 часов, повышает риск инфаркта и инсульта. Также регулярный недосып увеличивает нагрузку на сосуды. Одиночество специалисты сравнивают с 15 выкуренными сигаретами в сутки. Подобное состояние повышает риск не получить медицинскую помощь, когда это будет необходимо.

Сидячий образ жизни является причиной появления хронических заболеваний и периодические физические нагрузки эту проблему не решают. Употребление жирной, жаренной, чрезмерно сладкой и соленой пищи вредит здоровью больше чем, сигареты. По словам ученых, неправильное питание является одной из главных причин смертности большого количества людей.



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