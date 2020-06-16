 

Ученые из Германии рассказали о пользе воды, выпитой натощак

16.06.2020, 22:09, Разное

Ученые из Германии исследовали влияние на человеческий организм воды, выпитой натощак. Регулярно начиная день с этой привычки, можно улучшить состояние кожи и волос, а также ускорить метаболизм.
Участниками исследования стали несколько десятков добровольцев, которые в течение длительного времени начинали свой день со стакана обычной воды. Ученые через некоторое время обнаружили у испытуемых увеличение скорости вывода шлаков и токсинов из организма и ускорение метаболизма на 20%. Ближе к концу эксперимента кожа у участников пребывала в лучшем состоянии, став более гладкой и сияющей, исчезли высыпания и выровнялся тон лица. Кроме того, намного лучшим стало и состояние волос. Проанализировав результаты исследования, специалисты отметили усиление иммунитета участников и лучшее противостояние вирусам.

Медики рекомендуют для получения подобных изменений употреблять ежедневно натощак 300 мл чистой воды. Кипяченую воду, по их мнению, пить не следует, поскольку в процессе кипячения уничтожается 90% полезных микроэлементов, из-за чего она не будет такой действенной.



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