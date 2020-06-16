В Совфеде назвали условие завершения строительства «Северного потока – 2»

16.06.2020, 22:08, Новости дня

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал условие, при котором проект газопровода «Северный поток – 2» будет реализован.

«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится», – приводит слова Косачева ТАСС.

«Если разведут эти страны <…> в собственном сознании политику и экономику, а вслед за этим в своих отношениях США – политику и экономику – и начнут действовать исходя из экономических интересов, защищая их от политических посягательств США, проекту быть», – выразил уверенность сенатор в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом Косачев не исключает, что вскоре Брюссель может начать «задним числом» вводить в действие новые ограничения на строительство газопровода. Он также отметил, что сложно спрогнозировать развитие ситуации со строительством, поскольку США еще не использовали все «козыри» в виде стран, в которых преобладают антироссийские настроения.

Во вторник компания Uniper обратила внимание, что новые санкции США против «Северного потока – 2» могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7. Также выяснилось, что если новые санкции США против проекта «Северный поток – 2» будут введены, они могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст призывал перестать закидывать США «ватными шариками» в ответ на ограничительные меры против «Северного потока – 2» и ввести санкции в отношении американских сенаторов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как «Северный поток – 2» поссорил лидеров Германии и США.