Эксперт объяснил необходимость поправок в Конституцию о защите языков малых народов России

16.06.2020, 22:08, Новости дня

«Поправки выводят на новый уровень защиту культурного и языкового многообразия нашей страны», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер Всероссийского межнационального союза молодежи Кантемир Хуртаев. Так он прокомментировал необходимость изменений в Конституцию, позволяющих входящим в состав РФ республикам устанавливать свои государственные языки и использовать их наряду с русским языком.

«Поправки гарантируют всем народам право на сохранение родного языка, в частности – на создание условий для его изучения, а коренным малочисленным народам – сохранение прав в соответствии с общепринятыми международными нормами», – сказал председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев.

«Многообразие РФ – наше главное достояние. Голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем не только за культурное достояние страны, но и в целом за наше будущее, за мир и стабильность в России», – заключил Хуртаев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам с 25 июня по 1 июля. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание поддержать поправки к Конституции.

Напомним, статью 69 Основного закона предлагается дополнить тезисом о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. В частности, РФ «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Согласно предложениям главы государства, входящие в состав РФ республики вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их наряду с русским языком.

Статью 70 предлагается дополнить поправкой, в которой культура РФ объявляется уникальным наследием многонационального народа, которое охраняется государством. Идею такой поправки ранее предложили народный артист РСФСР Александр Калягин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.