МИД Украины: российская паспортизация в Крыму – противоправна

16.06.2020, 22:05, Новости дня

КИЕВ – Принудительная паспортизация – это элемент репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации. Об этом говорится 16 июня в заявлении внешнеполитического ведомства Украины о противоправной российской паспортизации на временно оккупированной территории Крыма.

«В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, которые навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года», – подчеркивается в заявлении украинского МИД.

В нем отмечается, что с момента аннексии полуострова, граждане Украины, проживающие в Крыму и Севастополе, фактически были лишены права выбора.

«Возможности для отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе. Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь», – говорится в заявлении.

В тексте сообщается, что недавний указ президента России Владимира Путина о лишении украинских граждан возможности владеть землей во временно оккупированном Крыму – очередной шаг к навязыванию российского гражданства и грубого нарушения международного права.

Крым – это Украина

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в заявлении по крымской теме отметил, «что Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против оккупации, освободить несправедливо посаженных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом».

Он подчеркнул, что США будут следить за другими нарушениями прав человека Москвой.

«С 2015 года Россия призвала на службу в своих Вооруженных силах тысячи молодых людей из Крыма, а тех, кто не выполнял эти требования, привлекала к уголовной ответственности», – отметил Майк Помпео в заявлении, которое 13 июня было опубликовано на странице в Фейсбуке посольства США в Украине.

Свое выступление он завершил словами «Крым – это Украина».

Напомним, что в феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма. В Крымской декларации госсекретаря США Майка Помпео отмечается, что «своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны».

«Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип, который был подтвержден в Хельсинкском Заключительном акте, – представляет собой одну из основ, на которых зиждется наша общая безопасность», – отмечается в Крымской декларации 25 июля 2018 года.

Паспорт и политическое влияние

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отмечает, российская паспортизация в аннексированном Крыму – это инструмент политического влияния.

«Наличие этого паспорта – это фактор разделения людей. Те, кто не взял этот паспорт, и сейчас оформили ПМЖ – считаются иностранцами», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Она считает, что вопрос паспортизации Россия пытается использовать на международной арене, как подтверждение желания жителей полуострова и российской принадлежности Крыма.

«Но Россия умалчивает, что экономически, социально созданы условия, когда в Крыму невозможно прожить, не используя российский паспорт. Обычные бытовые вопросы – зарплата, пенсия, социальные выплаты, оплата коммунальных услуг, оформление в дошкольные учреждения – все это привязано к наличию российского паспорта», –подчеркивает Ольга Скрипник.

Украинская власть, по ее словам, готова инициировать переговорную площадку по Крыму.

«И этот вопрос не первый раз поднимается среди украинского руководства, и правозащитники не раз говорили, что нет международной платформы, на которой можно было бы поднимать крымскую проблему. Минский процесс не касается Крыма, и когда пытаются поднимать вопросы политзаключенных, если они находятся в Крыму или России, то их судьба не рассматривается «Минском», который ограничен ситуацией на Донбассе», – подчеркивает Ольга Скрипник.

На примере Донбасса

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отмечает, что в вопросах незаконной российской паспортизации жителей Крыма Украина может продолжить «старую линию» реагирования, как в ситуации с Донбассом.

«Аналогичная ситуация была в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украине удалось получить списки всех паспортизованных и добиться от Евросоюза решения о непризнании этих паспортов. Это вполне рабочая схема и для ситуации в Крыму», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Действия Украины по поводу упрощенной процедуры получения паспорта на территориях незаконных «республик» Донбасса, по его словам, создали «рамку реагирования» западных стран и на крымскую проблему.

«Есть юридическое решение – это непризнание Крыма территорией России, а значит, непризнание документов, выданных незаконными территориальными органами России в Крыму», – подчеркивает Ярослав Божко.

Он также отмечает негативную реакцию Соединенных Штатов последствиями российской паспортизации, слова госсекретаря Майка Помпео о незаконном призыве в российскую армию с территории аннексированного Крыма.