В Пскове по делу Светланы Прокопьевой начался допрос свидетелей

16.06.2020, 22:05, Новости дня

В Пскове 16 июня на выездном заседании Второго западного окружного военного суда началось рассмотрение дела по существу в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом Север.Реалии рассказала Прокопьева.

На заседании были допрошены представители Роскомнадзора и специалиста «Радиочастного центра», который написал заключение о наличии признаков терроризма в тексте Светланы Прокопьевой «Репрессии для государства». Специалисты сочли, что теракт рассматривается в тексте «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России».

«Мы пытались добиться от Роскомнадзора конкретики по поводу того, какие фразы в тексте являются оправданием терроризма, то есть за какие фразы зацепились. Нам так и не удалось. Представитель не помнит, он ссылался на заключение «Радиочастного центра», – рассказала журналистка.

Специалист из «Радиочастотного центра» Мирослава Степина сказала, что ей показалось, что статья Прокопьевой формирует одобрительное отношение к Михаилу Жлобицкому, который взорвал себя в здании архангельского ФСБ. При этом она призналась, что не является экспертом. Защита заявила ходатайство о трансляции заседании, суд его удовлетворил.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело возбуждено из-за авторской колонки Прокопьевой на «Эхе Москвы в Пскове». В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом. 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой «Семь лет за две страницы текста».