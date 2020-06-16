Мнение: В Идлибе подорвался на СВУ БТР военной полиции РФ
16.06.2020, 21:54, Разное
Во время очередного российско-турецкого патруля на трассе М-4 подорвался на СВУ БТР-82 российской военной полиции.
На видео ниже поврежденную машину тащат на тягаче. О пострадааших не сообщается.
К туркам очевидно возникнут вопросы, так как обеспечение безопасности трассы М-4 это их обязательство, которое они в полном объеме выполнить не смогли, хотя прошло уже 3 месяца с прошлой договоренности.
Источник: Colonel Cassad
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