Мнение: В Идлибе подорвался на СВУ БТР военной полиции РФ

16.06.2020, 21:54, Разное

Во время очередного российско-турецкого патруля на трассе М-4 подорвался на СВУ БТР-82 российской военной полиции.

На видео ниже поврежденную машину тащат на тягаче. О пострадааших не сообщается.

К туркам очевидно возникнут вопросы, так как обеспечение безопасности трассы М-4 это их обязательство, которое они в полном объеме выполнить не смогли, хотя прошло уже 3 месяца с прошлой договоренности.