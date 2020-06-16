 

Мнение: В Идлибе подорвался на СВУ БТР военной полиции РФ

16.06.2020, 21:54, Разное

Во время очередного российско-турецкого патруля на трассе М-4 подорвался на СВУ БТР-82 российской военной полиции.
На видео ниже поврежденную машину тащат на тягаче. О пострадааших не сообщается.
К туркам очевидно возникнут вопросы, так как обеспечение безопасности трассы М-4 это их обязательство, которое они в полном объеме выполнить не смогли, хотя прошло уже 3 месяца с прошлой договоренности.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / В Подмосковье пьяный мужчина свалился в лифтовую шахту и умер

10.05 / Эксперт Юрий Антипов обнаружил новую улику по делу MH-17

27.04 / Премьер Великобритании впервые после излечения от COVID-19 выступил перед народом

04.06 / Володин: Дума приняла 29 законов для борьбы с последствиями коронавируса

21.05 / Опрос выявил проблемы с неврологической реабилитацией в России

05.05 / 17-летняя девушка во время клинической смерти обнаружила своих будущих внуков

12.06 / Шэрон Стоун рассказала, как оказалась на волосок от смерти: “Молния попала в меня прямо в моем доме”

15.05 / Светлана Тома рассказала о мистике на съемках «Табора…» и сцене с обнаженной грудью

11.04 / «Мы сделали Победу, а ты не смог сделать сквер»

11.06 / Первая жена погибшего в ДТП Сергея Захарова не имеет претензий к Михаилу Ефремову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска