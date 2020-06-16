США хотят заставить Германию не сотрудничать с Россией

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16.06.2020, 21:50, Новости дня

США угрожают Германии покинуть военные базы, если немцы не увеличат расходы на НАТО. "Это большая трещина в трансатлантических и союзнических отношениях. Со времен окончания Второй мировой войны американцы с немцами таким языком не разговаривали", — сказал в эфире телеканала "Россия 1" немецкий политолог Александр Рар.

По словам Рара, такой политикой Америка хочет заставить Германию платить за НАТО. Кроме того, Вашингтон хочет убедить Берлин в том, что РФ – враг. Правда, немцы так не считают.

Ситуация очень опасна, говорит политолог, потому что американцы будут переводить свои войска в Польшу, тем самым приближая их к российской границе.

"Значит, и дальше будут нарушаться все договоренности, которые были давно заключены между Россией и Западными странами", — поясняет германский политолог.

США рассматривают Европу как рынок сбыта своего оружия и своего сжиженного газа.

"Совершенно очевидно, что американцы наглыми способами, абсолютно по-ковбойски, пытаются исключить из игры российский газ", — отметил Рар.

Канцлеру Ангеле Меркель очень трудно сопротивляться такому давлению, потому что у Германии нет сейчас союзников в Европе.

"Все понимают, если ты ссоришься с США, то значит ссоришься и с Польшей, и с прибалтийскими странами. Для руководства Германии все очень сложно. Ангела Меркель не знает, о чем ей говорить с Дональдом Трампом, поэтому она решила не ехать на саммит большой семерки. Трамп обиделся, — считает Александр Рар. — Ангела Меркель пошла на множество компромиссов, чтобы построить "Северный поток-2", поддалась давлению Вашингтона. Но американцам все равно недостаточно – они хотят полного поражения Германии в этом вопросе. Требуют, чтобы Германия вообще больше не сотрудничала с Россией в экономической и газовой сферах. Как госпожа Меркель будет отвечать на вызов – неизвестно. Может она оставить решение своему преемнику".

Президент США Дональд Трамп решил более чем на четверть сократить численность американских войск, дислоцированных в Германии. По данным газеты The Wall Street Journal, соответствующее распоряжение уже подписал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Согласно этой информации, к сентябрю ФРГ должны покинуть 9 500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, будет ограничено 25 тысячами. Новым местом дислокации может стать Польша.

Ни в Берлине, ни в Вашингтоне эти инициативы Дональда Трампа пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.



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