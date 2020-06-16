 

Компания “Салехардэнерго” заплатила 2,1 миллиона за загрязнение реки Васюган

16.06.2020, 21:50, Новости дня

Природоохранная прокуратура оштрафовала компанию "Салехардэнерго" на 2,1 млн рублей за загрязнение реки Васюган. По информации конролирующего ведомства, предприятие, исполняющее услуги по водоотведению в городе Салехард, сбрасывало сточные воды в бассейн Обской губы. Их концентрация в водном объекте была значительно превышена.

Отметим, что организация полностью компенсировала причинённый ущерб. Кроме того, директора соответствующего структурного подразделения "Водоканала" привлекли к дисциплинарной ответственности. Для того, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, проведена реконструкция очистных сооружений, информирует ГТРК "Ямал" со ссылкой на окружную прокуратуру.

Текст:

ГТРК "Ямал"



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