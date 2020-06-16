 

Умер уличный кот по имени Боб, подаривший наркоману смысл жизни

16.06.2020, 21:50, Новости дня

Грустная новость для любителей животных — в Великобритании умер известный рыжий кот по имени Боб. Четвероногому было 14 лет.

Об уходе Боба из жизни сообщается на странице в Facebook, посвященной ему. Причина смерти животного не поясняется.

Рыжий кот прославился на весь мир дружбой с уличным музыкантом Джеймсом Боуэном. Мужчина пытался вылечиться от наркозависимости и вел печальный образ жизни. Однажды вечером он увидел в подъезде рыжего кота, к которому впоследствии привязался, как и животное к человеку. Боб следовал за Джеймсом по пятам, когда тот выходил из дома. В результате житель Великобритании забрал кота к себе и даже брал его с собой, когда играл на улице. Такая компания не осталась без внимания прохожих, которые снимали происходящее на видео, а затем выкладывали в Сеть. Это принесло популярность как Боуэну, так и Бобу. Можно сказать, что мужчина обрел смысл жизни благодаря четвероногому другу.

Джеймс Боуэн выпустил несколько книг, посвященных его удивительной дружбе с котом. В 2016 году даже вышел фильм, в котором принял участие сам Боб.



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