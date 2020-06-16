Гражданин Литвы задержан под Калининградом за нарушение госграницы России

16.06.2020, 21:48, Новости дня

В Нестеровском районе Калининградской области пограничниками задержан 45-летний житель Литвы за незаконное пересечение государственной границы РФ с Польшей, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по региону.

«Калининградские пограничники 16 июня 2020 года в Нестеровском районе задержали 45-летнего гражданина Литовской Республики, который незаконно пересек границу. Нарушитель, находясь на территории Польши, несмотря на предупреждающие знаки, пересек государственную границу РФ и был задержан пограничным нарядом», – приводит сообщение пресс-службы регионального управления РИА «Новости».

Отмечается, что нарушителя задержали на 48 часов. Предстоит выяснить цель его визита на территорию России, после чего задержанного привлекут к ответственности в соответствии с российским законодательством.

На этом же участке государственной границы РФ 4 июня сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области задержали 63-летнего гражданина Италии, который незаконно пересек российско-польский участок госграницы.

Напомним, 2 июня за незаконное пересечение государственной границы РФ в Крыму задержали украинского военного.