Спортивный агент: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

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16.06.2020, 21:30, Разное

После завершения спортивной карьеры три года назад Юлия Липницкая ведет крайне закрытый образ жизни. Прославленная фигуристка дает мастер-классы детям. В “Инстаграм” она изредка публикует фотографии и видео, однако предпочитает не распространяться о личном.

Тем удивительнее новость о том, что 22-летняя спортсменка станет матерью. Конфиденциальной информацией поделился спортивный агент Андрей Митьков в “Яндекс.Дзен”. Отцом ребенка является экс-фигурист Владислав Тарасенко. По некоторым данным, первенец пары появится на свет совсем скоро.

Об этих отношениях заговорили еще в 2015-м, и вскоре влюбленные перестали скрывать роман. В декабре того же года на трибуне Малой спортивной арены “Лужников”, где проходил “Кубок Ростелекома” по фигурному катанию, Тарасенко и Липницкая сидели рядом. В какой-то момент Юлия положила голову на плечо Владиславу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Июн 2020 в 5:52 PDT

Отметим, что в копилке уроженки Екатеринбурга, кроме олимпийского золота, серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013-го. Зимний чемпионат России в конце 2016 – начале 2017 года Липницкая пропустила из-за тяжелой травмы после падения на улице.

Спортивный путь фигуристки был нелегким, и причина крылась в том числе в ее здоровье. Какое-то время Юлия страдала от колебаний веса. У Липницкой даже началась анорексия. Однако спортсменка все преодолела и теперь, судя по всему, открывает новую страницу жизни.



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