 

В Ростехнадзоре объяснили, почему не проверили аварийный резервуар на ТЭЦ-3

16.06.2020, 21:30, Новости дня

Инспектор Ростехнадзора Елена Новожилова, против которой СК РФ возбудил уголовное дело о халатности, не имела законных оснований для проверки аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, так как по документам он находился в ремонте, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.

«Инспектор не имела законных оснований и повода проверять резервуар, который согласно документальным данным находился в ремонте, а заключение экспертизы не является уведомлением о начале использования емкости по назначению», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что в Ростехнадзоре спокойно отнеслись к возбуждению уголовного дела против своей сотрудницы, так как при расследовании резонансных аварий это – «сложившаяся практика».

«Уверены, следствие разберется. За соблюдение законодательства у нас не наказывают», – подытожил Виль.

Ранее против главного госинспектора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Известно, что в ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске, при этом она не проверила аварийный резервуар. Год спустя в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы с требованием их устранить, однако и в этот раз чиновница не сынициировала проведение внеплановой проверки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Позднее были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / “Сын будет тобой гордиться”: Нурмагомедов поддержал Фергюсона после его поражения

18.05 / Коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек во всем мире

13.05 / Польша поспорила с Германией о виновнике Второй мировой войны

27.05 / Развитие арктического макрорегиона обсудили в Москве

10.04 / Концертный марафон в поддержку борьбы с коронавирусом состоится в эфире «России 1»

29.04 / Коронавирус обнаружен у 16 сотрудников RT

27.04 / ВОЗ предупредила об угрозе повторного заражения коронавирусом

12.05 / «Молодежка ОНФ» поздравила медсестер с профессиональным праздником

21.05 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

09.06 / Ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска