 

Ученые из США нашли способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

16.06.2020, 21:30, Разное

Ученые, представляющие Школу общественного здравоохранения Чана (США), смогли найти способ, позволяющий существенно снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Для этого они проанализировали четыре популярные модели здорового питания.
Научные сотрудники изучили показатели полезного питания, основанного на растительных продуктах; индексы средиземноморской диеты; несколько типов альтернативного правильного питания. В каждой из рассмотренных моделей предусмотрено включение в рацион достаточного количества цельно-зерновых продуктов, фруктов, овощей и ограничение блюд из красного или обработанного мяса и содержащих подсластители напитков, соков.

После анализа медицинских показателей 43 339 мужчин и 165 794 представительниц прекрасного пола, проходивших опрос о питательных привычках, удалось обнаружить положительное влияние известных диет на состояние сердечно-сосудистой системы. Благодаря строгому соблюдению любой из методик риск возникновения инфаркта, инсульта, атеросклероза, сахарного диабета снижался на 14-21%



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