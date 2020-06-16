Россиянин бросил банку тушенки и разбил лицо 14-летней девочке

16.06.2020, 21:30, Разное

Житель Кемеровской области разбил лицо 14-летней девочке, кинув в нее банкой тушенки. Инцидент произошел во время семейного отдыха.

Подросток выехала с родителями на природу, где между ней и взрослым мужчиной завязалась словесная перепалка. В результате он бросил в девочку консервной банкой. Пострадавшую отвезли в больницу, где у нее диагностировали перелом лицевых костей и сотрясение мозга. На злоумышленника написали заявление в полицию.